РИАМО - 9 янв. На станции «Беговая» Таганско-Краснопреснеской линии столичной подземки во вторник закрыли эскалатор для проведения ремонта, работы продлятся до 16 февраля, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«На станции «Беговая» один из двух эскалаторов временно выведен из эксплуатации для проведения работ по капитальному ремонту», — говорится в сообщении.

Смежный эскалатор работает только на подъем. Для спуска на станцию пассажиры могут воспользоваться лестницей.

Как уточняется в сообщении, обслуживание эскалаторных машин необходимо для безопасного передвижения жителей и гостей столицы в Московском метрополитене и проводится, когда пробег эскалатора достигает 90 тысяч километров.

Согласно данным на сайте столичной подземки, ремонт эскалатора должны закончить 16 февраля.