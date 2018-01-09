РИАМО - 9 янв. Синоптики не прогнозируют сильных морозов на Крещение в Москве и Подмосковье, сообщил РИАМО во вторник директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это ансамблевые вероятностные прогнозы, так как времени еще много. На следующей неделе будет днем минус 5, ночью — минус 15 градусов. Температурный фон такой же, как и на этой неделе. Это типично для этого времени года. Будут ли морозы - точно будет известно через неделю, за три-пять дней. Оттепели и 30 градусных морозов не будет», - сказал Вильфанд.

Крещение отмечают 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. Самая главная народная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях. Верующие начинают купаться вечером 18 января после освящения воды.

Ранее синоптики предупредили, что к концу нынешней недели, на Старый Новый год, в Москву и Подмосковье придут морозы до минус 15 градусов ночью и до минус 9 градусов днем, будет солнечно и ясно. Так, после продолжительной оттепели температура воздуха в столичном регионе начнет приближаться к норме.