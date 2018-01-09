РИАМО - 9 янв. Свыше 6 миллионов пассажиров совершили поездки на автобусах в Подмосковье во время новогодних каникул, при этом наиболее интенсивный пассажиропоток зафиксировали 5 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В период с 31 декабря по 8 января автобусами «Мострансавто» на подмосковных маршрутах воспользовались свыше 6 миллионов человек. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: тогда предприятием было перевезено около 5,7 миллиона пассажиров», — говорится в сообщении.

При этом наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 5 января. В этот день услугами регионального перевозчика воспользовались почти 804 тысячи человек.

«Более 3,5 миллионов поездок в праздничные выходные дни совершено по социальным картам и порядка 1,2 миллиона - по транспортным картам «Стрелка». Ежедневно на линии выходило 3,7 тысячи автобусов», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в преддверии Нового года «Мострансавто» осуществляло транспортное обслуживание праздничных мероприятий для детей в Государственном Кремлевском дворце и спортивном комплексе «Мегаспорт»: на елки было доставлено около 500 детей из Подмосковья, федеральных округов и республик.