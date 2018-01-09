РИАМО - 9 янв. В столице 25 февраля может пройти марш, посвященный убитому политику Борису Немцову, сообщил оппозиционер Илья Яшин.

«Движение «Солидарность» приняло решение провести марш Бориса Немцова в Москве. Мероприятие состоится в воскресенье, 25 февраля, накануне третьей годовщины гибели нашего товарища, одного из основателей «Солидарности», — написал Яшин в Facebook.

Он добавил, что главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства.

«В установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции. Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова», — заключил оппозиционер.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.