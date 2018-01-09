РИАМО - 9 янв. ПАО «МОЭК» обеспечило надежное, бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой в период новогодних и рождественских праздников, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Системы теплоснабжения работали устойчиво, графики теплоснабжения не нарушались как во время аномально теплых праздничных дней, так и после установления в Москве в начале первой рабочей недели отрицательной температуры», - говорится в сообщении.

ПАО «МОЭК» в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

В соответствии с полученным прогнозом синоптиков о возможном до конца текущей недели похолодании в столичном регионе до минус 14 градусов в ночное время МОЭК готов повысить температуру теплоносителя до необходимого уровня, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей.