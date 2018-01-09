РИАМО - 9 янв. Полицейские задержали женщину, которая устроила стрельбу из пневматического пистолета по автомобилям и прохожим в центре Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району города Москвы 8 января от оператора службы «02» поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Литвина Седого, 2/13 строение 3 к. А. По информации, неадекватная девушка сидела в автомобиле, стреляла по прохожим и машинам из пневматического пистолета», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что автомобиль Ssang Yong принадлежит женщине 1970 года рождения, которая была задержана сотрудниками полиции.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено четыре автомобиля, которые имели повреждения различного характера», - добавил он.

По факту инцидента проводится проверка.

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