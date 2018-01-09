РИАМО - 9 янв. В здании на востоке Москвы произошло загорание мебели, пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник дежурный офицер столичного ГУ МЧС России.

«Была ночью заявка по адресу: 2-я улица Энтузиастов, дом 5, сооружение 36. Наши подразделения ликвидировали загорание мебели на площади около 40 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший был передан медицинским работникам для оказания помощи.

Также в целях безопасности на период тушения пожара из здания были эвакуированы около 30 человек.