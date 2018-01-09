РИАМО - 9 янв. Один из участников скандальных гонок на Mercedes Gelandewagen попал в ДТП и был задержан в Москве сотрудниками ГИБДД при предъявлении документов, выданных на другого человека, сообщается на сайте МВД РФ.

В районе дома 66 по улице Профсоюзной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Документы о законности пребывания на территории России мужчина не предоставил.

«При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, добавила она.

Гонки на внедорожнике Mercedes Gelandewagen по Ленинскому проспекту в Москве с участием сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова произошли 22 мая 2016 года. Шамсуаров и его друзья Усков и Маджидов вели прямую трансляцию в Periscope своей гонки со стражами порядка по столичным улицам. Их Geladewagen преследовали шесть экипажей ГИБДД. В определенный момент молодые люди бросили машину и попытались сбежать, но были задержаны полицейскими. Среди задержанных также оказалась скандально известная московская гонщица Мара Багдасарян. В последствии все участники гонок были пойманы, лишены прав и приговорены судом к исправительным работам.