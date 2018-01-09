РИАМО - 9 янв. Загруженность дорог Москвы утром во вторник оценивается в четыре балла из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В данный момент свободно движение на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Средняя скорость транспортного потока составляет от 30 до 60 километров в час.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается ветреная погода без осадков, температура может опуститься до минус 7 градусов.

Прекращение осадков в Московской области обусловлено ростом атмосферного давления, которое поднимется на пять единиц выше нормального. Также сохранится ветреная погода с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.