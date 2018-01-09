РИАМО - 9 янв. В московском Центре фотографии братьев Люмьер с 17 января будет открыта выставка работ известного фотографа Дугласа Киркланда под названием «За кулисами», где будет представлена серия фотографий актрисы Мэрилин Монро и модельера Коко Шанель, сообщается на сайте мэра столицы.

«Семнадцатого января в Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка одного из самых известных фотографов Голливуда Дугласа Киркланда. Экспозиция «За кулисами» охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах», - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены фотографии, показывающие закулисье голливудских киносъемок, которые проходили с 1960-х по 2010-е годы, а также известную серию фотографий американской актрисы Мэрилин Монро 1961 года. Специальным проектом экспозиции является серия фотографий о жизни и работе модельера Коко Шанель, созданная Киркландом в 1962 году в Париже.

Как отмечается в материале, с начала 1960-х годов Киркланд запечатлел съемочный процесс более чем 170 фильмов, среди которых «Звуки музыки», «Космическая одиссея 2001 года», «Титаник», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби» и другие.