РИАМО - 9 янв. В московских библиотеках в начале текущего года появились более 11 тысяч экземпляров новых произведений, написанных лауреатами и финалистами национальных литературных премий, сообщается на сайте мэра столицы.

«На полках всех библиотек, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы, появились книги лауреатов и финалистов национальных литературных премий. Общий тираж поступивших новинок составляет 11 тысяч экземпляров», - говорится в сообщении.

Всего библиотеки столицы пополнились более 40 новыми наименованиями книг современных авторов. Среди них романы «F20» победителя премии «Национальный бестселлер - 2017» Анны Козловой, «Тайный год» обладателя «Русской премии - 2016» в номинации «Крупная проза» Михаила Гиголашвили, книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина - лауреата «Большой книги — 2017» и другие.

«Современную литературу для маленьких читателей можно найти в детских библиотеках, а произведения, ориентированные на аудиторию постарше, — во взрослых и молодежных. В универсальных библиотеках на полках представлены книги для читателей всех возрастов», - отмечается в материале.

Также в библиотеках теперь теперь читателям стали доступны бестселлеры 2017 года - романы «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Манарага» Владимира Сорокина и «Текст» Дмитрия Глуховского.

«Современная литература многогранна, и важно, чтобы наш читатель имел как можно больше возможностей с ней познакомиться. Теперь не обязательно идти в магазин и покупать книги, отмеченные экспертами литературного сообщества. Уже с января эти произведения доступны читателям бесплатно в 441 библиотеке», - добавила руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

В 2018 году в библиотеках Москвы планируется проводить встречи с писателями, чьи книги появились на полках библиотек. На них читатели смогут познакомиться с авторами и обсудить поднятые в их произведениях темы.

Приобретать книги лауреатов литературных премий библиотеки Москвы начали в конце 2016 года. Тогда их фонды пополнились более чем на 8 тысяч экземпляров новых произведений авторов литературных наград.