РИАМО - 9 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате ЧП есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 03:08 понедельника в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, улица Бероунская, дом 20, квартира 48.

«В 03:40 – локализация пожара. В 03:50 – ликвидация открытого горения. В 04:10 – ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 39 человек, в том числе от МЧС: семь единиц техники, 27 человек.

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