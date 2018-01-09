РИАМО - 9 янв. В Москве в рамках акции «Доброе дело» жители столицы передали пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями более 2,8 тысячи смартфонов, компьютеров и планшетов, сообщается на сайте мэра столицы.

«За время действия акции «Доброе дело» столичным пенсионерам, многодетным семьям и горожанам с ограниченными возможностями здоровья подарили более 2,8 тысячи компьютеров, планшетов, смартфонов и других гаджетов и комплектующих. Цифровую технику в дар передавали жители Москвы», - говорится в сообщении.

Проект «Доброе дело» стартовал в конце 2014 года. С 2014 по 2016 годы москвичи собрали 1,6 тысячи подарков. В 2017 году москвичи передали более 1,2 тысячи цифровых устройств. Чаще всего горожане дарили готовые компьютеры и комплектующие - на них приходится 46% от всей подаренной техники. Смартфоны и мобильные телефоны составили 15%, а принтеры и сканеры - 12%. Реже всего передавали цифровые фотоаппараты - 4%, а также телевизоры - всего 3%.

«Чаще всего гаджеты дарят москвичи от 30 до 45 лет. Они безвозмездно передают работающие, но ненужные им устройства. В проекте участвуют и коммерческие компании. До конца января они подарят еще несколько десятков новых компьютеров и другую цифровую технику», - сообщил руководитель проекта «Доброе дело» департамента информационных технологий Москвы Алексей Галюжин.

В материале отмечается, что передать технику москвичи могут разными способами. Например, можно бесплатно вызвать курьера, предварительно оформив заявку на сайте проекта. В ней следует указать тип устройства, контактные данные и выбрать желаемое время приезда курьера. Также электротехнику можно сдать и в павильоне «Умный город» на ВДНХ, в территориальных центрах социального обслуживания, центрах социальной помощи семье и детям или в одной из 20 библиотек на юге Москвы. Там же социально незащищенные граждане могут оформить заявку на получение техники - в документе необходимо указать, какой именно предмет нужен и для чего его планируется использовать.