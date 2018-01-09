РИАМО - 9 янв. На территории Подмосковья зарегистрировали около 20 пожаров, к их ликвидации привлекли более 40 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 17. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекался 151 человек, 43 единицы техники», – отмечается на сайте.

Специалисты МЧС четыре раза отреагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли десять человек. На ДТП работали 16 специалистов и четыре единицы техники.

Аварий на водных объектах и в сфере ЖКХ не установлено.

Также на сайте говорится, что на территории Московской области организовано 335 площадок для запусков фейерверков и 198 объектов, на которых осуществляется хранение и реализация пиротехнических изделий.