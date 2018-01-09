РИАМО - 9 янв. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается ветреная погода без осадков, температура может опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха поднимется мало и ее максимальное значение в Москве составит минус 4 – минус 2 градуса, по области от минус 7 на крайнем севере, до минус 2 градусов на юге Подмосковья», – говорится в материале.

На сайте уточняется, что прекращение осадков в Московской области обусловлено ростом атмосферного давления, которое поднимется на пять единиц выше нормального. Также сохранится ветреная погода с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Специалисты сообщают, что во второй половине дня ветер будет существенно ослабевать и вечером он уже будет умеренной силы. Колебания метеоэлементов могут отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

«Интенсивный рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц, страдающих атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы», – отмечается на сайте.

Порывистый ветер станет дополнительным неблагоприятным фактором. Люди с кожными заболеваниями и психоэмоциональными нарушениями могут почувствовать недомогания.