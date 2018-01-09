РИАМО - 9 янв. В Промышленном проезде в Западном округе Москвы со вторника по 28 февраля ограничат движение транспорта в связи со строительными работами, говорится в сообщении информационного центра столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Ограничения движения в связи с продлением строительных работ в ЗАО: Промышленный проезд от дома №3, строение 2, до дома №3А с 9 января по 1 февраля круглосуточно», - говорится в сообщении.

С 1 по 9 февраля круглосуточно будет ограничено движение на участке от дома №3А, строение 2, по Промышленному проезду до дома №1, строение 2, по Багратионовскому проезду.

Кроме того, с 9 января по 28 февраля вводится круглосуточное ограничение движения по одной полосе на участке Проектируемого проезда №107 от пересечения с Промышленным проездом до дома №2, строение 6, по Промышленному проезду.