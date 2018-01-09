РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Все желающие могут посещать занятия школы будущих матерей в Подольском роддоме по вторникам и четвергам, школа возобновляет работу с 9 января.

В январе пройдет семь занятий в школе будущих матерей при Подольском роддоме, их могут посещать все желающие по вторникам и четвергам с 13:00 до 14:00. Первое занятие 9 января посвятят секретам грудного вскармливания, 11 января расскажут о психологических особенностях беременных, 16 - научат, как маме оставаться красивой, 18 - просветят о мерах социальной поддержки семьи и детей.

23 января психолог научит, как бороться с послеродовой депрессией, 25 - снова занятия по грудному вскармливанию, 30 - покажут, как ухаживать за новорожденным.

Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин.

Роддом является самым крупным в Московской области акушерско-гинекологическим учреждением, в стационаре которого 331 койка для пациентов. Женская консультация рассчитана на 10 участков, ее проходимость около 250 человек в день. Недавно здесь начали принимать вертикальные роды и естественные роды для женщин после кесарева сечения.