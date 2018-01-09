РИАМО - 9 янв. Пункты приема елок для переработки будут работать в Московском регионе со вторники, они будут открыты до 28 февраля включительно.

Всего будет работать 12 пунктов утилизации новогодних елей в Москве и один в Мытищах. Большая часть пунктов будет работать с 10:00 до 18:00. Подробности можно будет узнать на сайте «Мосприрода».

В пунктах примут ели, сосны и пихты, при этом на них не должно быть мишуры и других украшений. Все деревья отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

В прошлом году акция по утилизации новогодних елок стартовала в Москве также 9 января. На акции «Елочный круговорот» в Москве собрали более 560 новогодних деревьев, больше всего елок москвичи сдали в пункт приема в природной территории «Долина реки Сетунь».