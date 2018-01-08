РИАМО - 8 янв. Власти Москвы проведут аккредитацию такси для работы на чемпионате мира по футболу в первой половине 2018 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу начнется в первой половине года», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что уже утверждены требования к перевозчикам, среди них знание английского языка.

Требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей матчей, разработал столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата.

Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать нескольким обязательным требованиям. Водителям необходимо погасить неоплаченные штрафы, кроме того, их автомобили должны быть не старше четырех лет. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных — белого с желтой и серой полосами. Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, а также разместить в салоне информацию о водителе и тарифах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал сыграют в Москве на Большой спортивной арене «Лужников». Игры также будут идти на стадионе «Спартак».