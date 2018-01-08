РИАМО - 8 янв. Один человек погиб в результате двойного ДТП на Калужском шоссе на территории новой Москвы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«В районе поселка Газопровод изначально произошла авария с двумя машинами, без пострадавших. Затем водители машин вышли на проезжую часть, после чего одна из машин въехала в одну из остановившихся машин, ее отбросило на одного из водителей, он погиб. В общей сложности столкнулись четыре автомашины и один погибший», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел около 20:00.

«На месте продолжают работать сотрудники автоинспекции и сотрудники оперативных органов», - заключил собеседник агентства.