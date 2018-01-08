РИАМО - 8 янв. Возгорание произошло в постройке на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» в Москве, пожарным удалось ликвидировать огонь, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Он отметил, что возгорание произошло в строении напротив дома 19, корпус 2 по улице Кременчугская, также горела мусорка.

«Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.