РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Сотрудникам администрации городского округа Подольск направили письменное указание о запрете курения в помещениях здания администрации и территориальных управлениях, сообщается на портале «Добродел».

Ранее жители Подольска пожаловались, что в туалетных комнатах администрации городского округа сотрудники постоянно курят, поэтому дышать там невозможно.

«В адрес руководителей управлений, комитетов, самостоятельных отделов администрации горокруга Подольск направлено письменное указание о запрете курения в помещениях здания администрации горокурга на улице Кирова, 4 и в зданиях расположения территориального управления «Климовск», территориальных отделов «Лаговский», «Кузнечики», «Стрелковский», «Дубровицкий», «Львовский». В том числе в кабинетах, туалетных комнатах, коридорах, на лестничных маршах», - сообщила начальник управления делами администрации городского округа Татьяна Ропот.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.