РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Власти подмосковного Подольска не оставляют без внимания развитие мест отдыха для жителей городского округа с детьми, в округе работают более 20 учреждений культуры, сообщается на сайте портала «Добродел».

Ранее жители Подольска попросили власти города обратить внимание на недостаток современных учреждений культуры и отдыха и слишком высокие цены в единственном кинотеатре в городе.

«В городском округе Подольск работают 22 учреждения культуры, пять музеев, восемь учреждений дополнительного образования. В 2017 году открыт культурно-просветительский центр «Дубровицы» с органным залом, боулингом, двумя концертными залами, оборудованными помещениями для занятий творческих коллективов. В поселке Железнодорожный завершено строительство структурного подразделения МБУК СДК «Надежда», расширены площади муниципального учреждения дополнительного образования детей школы фольклорного искусства «Моя Русь», завершаются работы по реконструкции МУК СДК «Быково», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Кроме того, в учреждениях сферы культуры работают более 600 кружков и творческих коллективов для детей и взрослых. Ежегодно проводится более 3,5 тысяч мероприятий.

Также в городском округе функционируют три парка культуры и отдыха. Проектом генерального плана предусмотрено строительство двух медиацентров, физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами.