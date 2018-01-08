РИАМО (ДОЛГОПРУДНЫЙ) - 8 янв. В рамках IV традиционных Открытых зимних соревнований МФТИ по робототехнике в подмосковном Долгопрудном между собой сразились более 60 роботов из разных команд-участников, сообщил Долгопрудненскому информагенству руководитель клуба спортивной робототехники вуза Эдуард Петренко.

«Мы проводим данные соревнования уже четвертый раз подряд при поддержке ЦТПО «Физтех-Ленд». В этом году зарегистрировалось более 60 команд со своими роботами, которые представляют разные города России. Больше всего ребят из Москвы, есть из Твери, Челябинска, Лобни, Королева, и, естественно, Долгопрудного», - сообщил Петренко.

По его словам, всего в соревнованиях приняло участие более 140 человек, плюс руководители, болельщики и родители. Возраст участников не был ограничен.

«По правилам состязаний, робот может быть собран из любых комплектующих, оснащен любым количеством блоков питания и контроллеров, кроме категорий, рассчитанных на образовательные конструкторы. Но когда он выходит на «полигон», он должен действовать исключительно сам, по заранее подготовленной программе. Исключение – нейропилотируемые проекты, которые управляются за счет нервных импульсов рук», - добавил руководитель клуба спортивной роботехники.

По данным информагентства, в завершении мероприятия всем участникам соревнований были вручены памятные сертификаты, а победителям – учебники по робототехнике и современные паяльные станции. В дальнейших планах клуба – участие в турнирах международного уровня.