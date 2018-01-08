РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Центральный каток на стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах возобновил в понедельник свою работу после периода оттепели, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Из-за аномальной теплой погоды этой зимой в декабре самый большой каток на стадионе «Торпедо» в Люберцах поработал всего два дня. В понедельник, 8 января, как только подморозило, его оперативно снова залили, и он теперь открыт для посетителей. Это первый зимний каток с натуральным льдом в Московской области, который начал работу после оттепели», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что заливка льда идет каждую ночь после катаний, днем каток шлифуется.

«На стадионе стоит трактор, который по мере необходимости чистит лед от снега. Если идет сильный снегопад, то трактор выходит на каток каждый час», - добавил Ружицкий.

Он напомнил, что площадь катка составляет 16 тысяч квадратных метров, он является одним из самых больших в Московской области. По выходным каток будет работать с 11:00 до 22:00, по будням - с 16:00 до 22:00. Билет на каток для взрослых в выходные и праздничные дни будет стоить 250 рублей, детский - 100 рублей. Вход для взрослых по будням - 150 рублей, для детей – 50 рублей. Прокат коньков будет стоить 150 рублей без ограничения времени катания, хоккейной клюшки и шайбы – 150 рублей. Заточка коньков обойдется в 250 рублей.

«Многодетные семь; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети до семи лет; ветераны Великой Отечественной войны и тыла могут посещать каток бесплатно. Также во вторник и четверг с 12:00 до 14:00 пенсионеры проходят бесплатно», - подчеркнул Ружицкий.

На территории катка будет работать кафе, где можно перекусить и выпить горячие напитки, заключил глава городского округа.