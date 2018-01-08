РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Жители поселков Дубровицы и Кузнечики попросили власти найти возможность оплачивать коммунальные платежи без дополнительных процентов, им пообещали, что такая возможность появится в марте 2018 года, когда на сайте «МосОблЕИРЦ» заработает личный кабинет, сообщается на сайте портала «Добродел».

Жители Подольска пожаловались, что управляющая компания ООО «МосОблЕИРЦ» заменила терминалы, через которые жители поселков Дубровицы и Кузнечики вносили квартплату. Раньше они могли оплатить услуги без начисления процентов, а теперь только через новый терминал индивидуального предпринимателя с доплатой 0,7%, либо через почту России с доплатой 1,7%. Сбербанка в поселках нет, личный кабинет не работает. Жители попросили дать им возможность оплачивать коммунальные платежи без процентов.

«С марта 2018 года оплату платежей за жилищно-коммунальные услуги можно будет производить через личный кабинет на сайте ООО «МосОблЕИРЦ», - сообщил замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

ООО «МосОблЕИРЦ» было образовано в 2013 году при поддержке правительства Московской области для создания в сфере ЖКХ Подмосковья единой ситстемы обслуживания жителей. В настоящее время на территории горокруга Подольск произведен переход функций начисления, сбора и перечисления платежей за пользование жилыми помещениями населения от МУП «ИРЦ ЖКх» горокруга Подольск в «МосОблЕИРЦ».

Терминалы для оплаты за жилищно-коммунальные услуги в ООО «МосОблЕИРЦ» без комиссии не предусмотрены. При оплате через них взимается комиссия 0,7%.

В соответствии с федеральным законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг). В том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. В свою очередь платежный агент при приеме платежей физических лиц вправе взимать с плательщика вознаграждение. Комиссия платежными агентами устанавливается самостоятельно.