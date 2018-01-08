РИАМО - 8 янв. Мужчину с ножевым ранением госпитализировали в медучреждение после ссоры с неизвестным на улице Иркутская в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 6 января в 19:41 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Иркутская, 16.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки обнаружен мужчина 1998 года рождения, который госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 6 января в 19:10 по адресу: улица Иркутская, дом 12/14 неизвестный, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, причинил пострадавшему указанное ранение и скрылся, пояснил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».