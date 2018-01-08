РИАМО - 8 янв. Прохожие нашли избитого мужчину в крови на крыльце магазина на улице Соколово-Мещерская в столице, пострадавший госпитализирован в медучреждение, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Седьмого января в 09:14 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что по адресу: Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 14, лежит мужчина в крови», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудниками полиции на крыльце магазина по указанному адресу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей основания свода черепа, ушибом мягких тканей головы, ушибом поясничной области и конечностей, в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружен мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователь проводит проверку.