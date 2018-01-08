РИАМО - 8 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов не подтвердил наличие запаха вблизи полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, работа в рамках дегазации полигона ведется под жестким контролем местных и региональных властей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В понедельник председатель Московской областной думы посетил один из районов Балашихи вблизи полигона ТБО «Кучино».

«Сообщения о запахе сероводорода вблизи полигона подтвердить не могу – я лично выехал на место. Жители ближайших домов также не высказывали жалоб», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что сейчас на полигоне работает большой высокотемпературный факел. Он сжигает большую часть выделяемого газа, а к концу текущего месяца будет обезвреживать до 100% свалочного газа.

«В связи с тем, что сейчас ведутся подготовительные работы к рекультивации полигона, при определенном направлении ветра незначительный запах может ощущаться. Это закономерное и временное явление, так как работа в рамках дегазации полигона ведется под жестким контролем местных и региональных властей, привлечены также экологические организации – здесь не может быть никаких непредвиденных ситуаций», - уточнил спикер Мособлдумы.

По его словам, последующая рекультивация полигона начнется точно в намеченный срок.

По оценке экспертов, более 90% свалочного газа, образующегося в теле полигона, будет обезвреживаться, что позволит уже в январе в разы снизить негативное воздействие от полигона на атмосферный воздух.

Проект рекультивации полигона «Кучино» в ноябре 2017 года прошел общественное обсуждение, а в середине декабря получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Завершение строительной экспертизы проекта запланировано в конце января. Начало технического этапа работ по рекультивации намечено на первый квартал 2018 года.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.