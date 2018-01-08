РИАМО - 8 янв. Московские школьники завоевали по итогам 2017 года 14 медалей на международных олимпиадах, победили на олимпиаде мегаполисов мира, по уровню умных технологий в школах Москва обогнала Лондон, Гонконг и Нью-Йорк, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте», московская начальная школа признана лучшей в мире по читательской грамотности, а выпускники все чаще поступают на бюджетные места в ведущие вузы.

«По уровню умных технологий в школах мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк. Развиваем мегапроект «Московская электронная школа», который делает процесс обучения современным и увлекательным», - сообщил Собянин.