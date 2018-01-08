РИАМО - 8 янв. Два инвестора Apple - компании Jana Partners и Teachers' Retirement System - призвали в открытом письме компанию придумать, как побороть зависимость детей от iPhone, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Также инвесторы считают необходимым создать экспертный совет, куда войдут специалисты по детскому развитию, и призывают Apple делиться информацией с исследователями», - говорится в сообщении.

Еще одна инициатива инвесторов предполагает внедрение в смартфон большего числа опций для родителей, которые позволят следить за здоровьем детей.