РИАМО - 8 янв. Количество обращений граждан о неприятном запахе в Москве и Московской области уменьшилось, работы по контролю за наличием в воздухе постороннего запаха ведутся круглосуточно, сообщается на странице ГУ МЧС России по Московской области в соцсети Instagram.

«На территории города Москвы и Московской области с 8 декабря 2017 года наблюдается снижение обращений граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха», - говорится в сообщении.

В марте 2018 года со стартом основных работ по рекультивации полигона «Кучино» систему расширят до 112 скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. Все тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

С 9 декабря 2017 года развернут оперативный штаб по контролю за наличием в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода). Работы на полигоне ТБО «Кучино» ведутся круглосуточно. Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ «Мосэкомониторинг», а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

«В течение суток на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Угрозы для жителей Московской области и города Москва не выявлено», - подчеркивается в материале.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия», в городе Москве и населенных пунктах Московской области на 8 января 2018 года метеорологические условия (ветер западный, 2-5 метров в секунду) не приведут к осложнению экологической обстановки.

По оценке экспертов, более 90% свалочного газа, образующегося в теле полигона, будет обезвреживаться, что позволит уже в январе в разы снизить негативное воздействие от полигона на атмосферный воздух.

Проект рекультивации полигона «Кучино» 6 ноября прошел общественное обсуждение, а в середине декабря получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Завершение строительной экспертизы проекта запланировано в конце января. Начало технического этапа работ по рекультивации намечено на первый квартал 2018 года.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.