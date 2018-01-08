РИАМО - 8 янв. Оптимизация системы экстренной дегазации на полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе позволит утилизировать до 90% газа, выделяемого полигоном, уже в конце января, к этому времени неприятный запах от полигона практически не будет беспокоить жителей Балашихи, сообщается на странице городского округа в соцсети Instagram.

Как отметил генеральный директор компании «Экоком», проводящей дегазацию полигона, Оливер Кайзер, на полигоне «Кучино» 29 декабря был запущен большой высокотемпературный факел. С момента запуска проводятся пуско-наладочные работы системы экстренной дегазации.

«Мы планируем завершить первый этап оптимизации 15 января, а второй - 31 января. К концу первого этапа факел будет сжигать до 2,5 тысяч кубических метров газа в час, пока он обезвреживает 1,8 тысячи кубометров газа. Мы рассчитываем, что, когда оптимизация завершится, будет сжигаться до 90% газа, выделяемого полигоном», - сказал Кайзер.

По его словам, работы по экстренной дегазацию на полигоне «Кучино» начались 14 ноября. 4 декабря на полигоне был зажжен малый высокотемпературный факел, который сжигал около 20% от общего объема газа, выделяемого полигоном.

Как уточнил Кайзер, с момента запуска системы установка уже откачала более 700 тысяч кубометров газа.

«Жалобы на загрязнение воздуха продолжают поступать. Это связано с тем, что в теле полигона накопился большой объем свалочного газа. Работа факела постепенно снижает давление газа в теле полигона, тем самым постепенно уменьшаются выбросы газа. Уверен, что к концу января неприятный запах от полигона практически не будет беспокоить жителей Балашихи», - пояснил Кайзер.

Он отметил, что со стартом работ по рекультивации полигона система дегазации будет расширена до 112 скважин, сейчас к высокотемпературному факелу подсоединено 55 газовых скважин.

Работы по дегазации проводятся под контролем сотрудников МЧС, Росприроднадзора, а также общественных активистов.