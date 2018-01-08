РИАМО - 8 янв. РУСАДА начала срочную проверку всех футболистов сборной России на допинг перед чемпионатом мира 2018 года, сообщается в Telegram-аккаунте «Мутко против».

В несколько клубов премьер-лиги России пришли письма с требованием предоставить полную информацию о местонахождении игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России по футболу.

«Клубы должны направить в РУСАДА даты и место проведения предсезонных сборов, а также информацию о лекарствах и БАДах, принимаемых игроками национальной команды», - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Главные игры состоятся на Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» в Москве. Здесь запланированы семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет столичный стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.