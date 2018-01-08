РИАМО - 8 янв. Пьяного мужчину очень сильно избили в квартире на улице 2-я Мелитопольская в столице, пострадавший госпитализирован в медучреждение, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Шестого января в 21:13 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 21:08 с адреса: улица 2-я Мелитопольская, дом 21, корпус 3, с проникающим колото-резаным ранением груди, гемопневмотораксом, в состоянии алкогольного опьянения мужчину 1985 года рождения, который госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 6 января с 19:00 до 20:00 неизвестный, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, причинил пострадавшему указанные ранения и скрылся, добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».