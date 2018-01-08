РИАМО - 8 янв. В подмосковных Химках прошел фестиваль городской среды «Выходи гулять!», детей и взрослых развлекали аниматоры, для участников мероприятия проводили конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Главной площадкой для гуляний в городском округе стал современный благоустроенный сквер имени Марии Рубцовой. Для жителей здесь была организована развлекательная программа, юных химчан развлекали аниматоры. Все желающие смогли принять участие в конкурсах, а также получить сладкие призы и подарки. В этот день участие в фестивале приняли более 500 человек», - говорится в сообщении.

Сквер имени Марии Рубцовой в Химках, на территории которого проходит фестиваль «Выходи гулять!», был благоустроен благодаря реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь для всех жителей и гостей городского округа организовали яркую интерактивно-развлекательную программу и различные спортивные эстафеты.

«Химки стали частью масштабного всероссийского фестиваля «Выходи гулять!». Он проходит в Подмосковье впервые. Благодаря таким мероприятиям мы приобщаем жителей к активному и спортивному отдыху и досугу. При благоустройстве сквера мы прислушивались к мнению химчан, учли пожелания», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что в прошлом году в Химках начали реализацию масштабного проекта по созданию комфортных зон отдыха «Именные скверы» и продолжат его уже в этом году.

После благоустройства на территории сквера имени Марии Рубцовой было установлено порядка 200 новых светильников, более 150 различных малых архитектурных форм, появилась новая площадка для выгула собак. Установлены различные игровые элементы на детской площадке, объемные конструкции. Кроме того, в рамках реализации программы «Безопасный регион» на территории сквера были установлены камеры видеонаблюдения. Заменена плитка.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.