РИАМО - 8 янв. По факту обнаружения трупа с резаными ранами на улице Фабрициуса в Москве следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что по данным следствия, днем в понедельник в квартире жилого дома по улице Фабрициуса в Москве обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных резаных ран шеи и верхних конечностей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.