РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Звезду, в центре которой находится Вечный огонь, реконструируют на площади Славы подмосковного Подольска до 23 января, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловалсяна портал «Добродел», что звезда в архитектурно-скульптурном ансамбле на площади Славы, в центре которой находится Вечный огонь, дала сильную трещину.

«Звезду на площади Славы восстановят до 23 января 2018 года», - сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Архитектурно-скульптурный ансамбль на площади Славы, посвященный Великой Отечественной войне, был установлен в ноябре 1971 года. На большой гранитной плите высечены фигуры советских солдат, рвущихся в бой с гранатами и автоматами, а также слова: «Героям-подольчанам, жизнью своей защитившим Родину, честь и свободу».

В 2010 году мемориальный комплекс был реконструирован: справа от стелы, посвященной памяти советских солдат, был открыт памятник ратным и трудовым подвигам подольчан в годы ВОВ. Вечный огонь был размещен перед реконструированной стелой. Кроме того, в состав комплекса вошел памятник землякам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане и в Чечне.

На мемориале проходят основные городские мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы и других важных для города событий.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.