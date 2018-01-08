РИАМО - 8 янв. Китайские специалисты могут принимать участием в строительстве транспортно-пересадочных узлов на Мичуринском проспекте и Аминьевском шоссе, но решения по этому вопросу нет, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Создание ТПУ мы обсуждаем с коллегами (участие китайских специалистов - ред.) на Мичуринском проспекте и Аминьевском шоссе. Пока у нас нет готовой концепции», - сказал Хуснуллин.

Современный ТПУ планируют построить на Аминьевском шоссе. Он разместится на пересечении крупных автомагистралей (Аминьевского шоссе и перспективного южного дублера Кутузовского проспекта), Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и строящегося Третьего пересадочного контура метро (станция «Аминьевское шоссе»).

Территория проекта планировки ТПУ «Мичуринский проспект» составляет 4,3 гектара. Реализация проекта по строительству ТПУ позволит разгрузить одноименную улицу и даст возможность гражданам осуществлять пересадку между метро и наземным пассажирским транспортом, а также делать пересадку с радиальной линии метро.