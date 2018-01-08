РИАМО - 8 янв. Порядка 110-115 километров дорог планируют ввести в Москве в 2018 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«2017 год бы самым удачным сточки зрения объема ввода дорожного строительства: 124 километра мы ввели дорог, порядка 30 искусственных сооружений. В этом году чуть поменьше - 110-115 километров», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что одним из крупных проектов станет Северно-Западная хорда.

Ранее заммэра сообщал, что за ближайшие три года в столице планируется построить 289 километров дорог, 76 транспортных сооружений и 42 пешеходных перехода.