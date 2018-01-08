РИАМО - 8 янв. «Московский метрострой» является одним из лучших в мире и не уступают в темпах строительства даже Китаю, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас небывалые темпы. По соотношению цена-качество мы одни из лучших в мире. Мы строим огромные объемы. С нами конкурируют китайцы. Мы в таких же темпах, с тем же качеством и даже за меньшие деньги строим метро», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в строительстве столичной подземки задействованы порядка 50 тысяч строителей и 6 тысяч проектировщиков.

«Работы идут не прекращаясь, с 3 января все на работе. Это дает небывалые результаты», - подчеркнул Хуснуллин.