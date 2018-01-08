РИАМО - 8 янв. Порядка 80 километров новых линий столичной подземки на сегодняшний день находятся в Москве в стадии строительства, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Всего в тоннелях находятся в работе 80 километров. Это значит, что 80 километров метро точно будет», - сказал Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что в столице в 2018 году планируют открыть более 20 станций на разных линиях Московского метрополитена.

По итогам 2017 года в столице было построено 20,6 километра линий метро и девять новых станций.