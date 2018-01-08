РИАМО - 8 янв. Первый участок Третьего пересадочного контура Московского метрополитена - от «Делового центра» до «Петровского парка» - планируют открыть в ближайшие два месяца, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Первый участок - от «Делового центра» до «Петровского парка» планируем открыть в ближайшие месяц-два. Пассажиры поедут. Следующий этап будет соединение от «Петровского парка» до «Авиамоторной», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что второй участок ТПК планируют открыть к концу 2019 - началу 2020 года.

«Мы планируем, что участок будет готов к концу 2019 - началу 2020 года. Это будет второй участок Третьего пересадочного контура», - уточнил Хуснуллин.

Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, сейчас активно строится 25 километров из них. ТПК будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.

Строительство ТПК началось в конце 2011 года. Первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» планировали ввести в эксплуатацию в 2017 году.