РИАМО - 8 янв. Власти Москвы планируют, что строительство Северо-Западной хорды завершится в течение 2018 года, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Из крупных участков - мы видим окончание Северо-Западной хорды, практически полностью, за исключением одного участка», - сказал Хуснуллин.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев отмечал, что строительство основных участков Северо-Западной хорды уже завершили в Москве.

Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит такие крупные магистрали как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.