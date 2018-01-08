РИАМО - 8 янв. На Москву в понедельник обрушился мощный заряд снега, из-за метели на дорогах отмечается ухудшение видимости, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«На юге Москвы отмечается интенсивный заряд снега с видимостью уже двух-трех километров. Это уже явный признак того, что через столицу прорывается уже вторичный холодный фронт, который несет за собой более холодные массы воздуха полярного происхождения. Так что погода неустойчивая, и русская зима продолжает отвоевывать утраченные позиции», - сказал Тишковец.

На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха достигнет отрицательных отметок и начнет приближаться к норме. На Старый Новый год в Москву и Подмосковье придут морозы до минус 15 градусов ночью и до минус 9 градусов днем, будет солнечно и ясно.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московского региона о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, гололедице, дожде и мокром снеге в понедельник. Также в Москве и Подмосковье на понедельник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.