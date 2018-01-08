РИАМО - 8 янв. Труп неизвестной женщины нашли в заброшенном доме на улице Богородский Вал в Москве, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 7 января в 21:02 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Богородский Вал, дом №3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в заброшенном доме по указанному адресу, был обнаружен труп неизвестной женщины на вид около 35 лет. Давность наступления смерти около двух суток», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что труп направлен в бюро судмедэкспертизы. По данному факту следователи проводят проверку.