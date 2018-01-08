РИАМО - 8 янв. Филармонию на территории столичного парка «Зарядье» планируют достроить к лету 2018 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы планируем достроить филармонию в парке «Зарядье», второй этап до лета», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что там планируется повести всероссийский форум.

Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Свободным для посещения парк сделали с 11 сентября. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.