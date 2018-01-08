РИАМО - 8 янв. В поселении Томилино подмосковных Люберец 7 января на стадионе «Урожай» определились победители детского турнира по мини-футболу, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На малой спортивной площадке стадиона «Урожай» прошел рождественский турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд. По результатам турнира первое место заняли «Веселые ребята», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что второе место у команды «Фортуна», а третье заняли футболисты «Урожая».

В турнире приняли участие около 50 спортсменов. Собравшихся футболистов поприветствовал депутат совета депутатов городского округа Люберцы Михаил Зимарин.