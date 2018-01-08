РИАМО - 8 янв. Сильный ветер с порывами 15-19 метров в секунду зарегистрировали в Москве и Подмосковье днем в понедельник, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сильный ветер обрушился на столичный регион. В Кашире и Домодедове порывы ветра достигают до 15 метров в секунду, в «Шереметьеве» - до 17 метров в секунду, во Внукове до 19 метров в секунду. В связи со шквалистым ветром до полуночи в Москве действует штормовое предупреждение», - говорится в сообщении.

Причиной сильного ветра является тыл атлантического циклона, куда с северо-запада прорывается более холодный, а значит тяжелый воздух.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московского региона о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, гололедице, дожде и мокром снеге в понедельник. Также в Москве и Подмосковье на понедельник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.