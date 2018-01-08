РИАМО - 8 янв. Лучшие новогодние украшения, постановки, развлечения представлены в Москве на фестивале «Путешествие в Рождество», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если вы еще не посетили Путешествие в Рождество», значит, вы еще не видели лучшие новогодние украшения, постановки, развлечения и то, что ни за какие деньги не купишь - хорошее настроение», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве открылись 83 фестивальные площадки. С 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 гостей ждут зрелищные ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние забавы, световые инсталляции. А еще – самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.